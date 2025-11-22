Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barış Alper Yılmaz 12 maç sonra gol attı
Giriş Tarihi: 22.11.2025 22:41

Barış Alper Yılmaz 12 maç sonra gol attı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gençlerbirliği müsabakasıyla 12 maç sonra gol sevinci yaşarken, bu sezonki gol sayısını da 5’e çıkardı.

İHA
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği ile oynarken, sarı-kırmızılıların 2. golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Müsabakanın 57. dakikasında Mauro Icardi'nin, kaleci Velho ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Velho'dan seken topu Barış Alper boş ağlara gönderdi ve skor 2-1 oldu.

Bu sezon son olarak Fatih Karagümrük müsabakasında fileleri havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 olmak üzere 12 maç sonra gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcu hepsi ligde olmak üzere gol sayısını da 5'e çıkardı.

Maça 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, 80. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı.

