Boluspor’dan evinde 4 gollü galibiyet!

1'inci Lig'in 14'üncü hafta mücadelesinde, Boluspor kendi sahasında Amedspor'u 4-1 mağlup etti.

6'nci dakikada, Boluspor gole yaklaştı. Top sağ kanattan kale önüne çevrildi. Arda Usluoğu'nun etkili kafa vuruşunda, Erce Kardeşler direk dibinde son anda topa müdahale ederek gole izin vermedi.

7'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Amedspor sahasından atılan uzun topu kontrol eden Saba, pasını Diagne'ye aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

20'nci dakikada, Boluspor eşitliği yakaladı. Doğan Can Davas'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Hasani'nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

25'inci dakikada Boluspor penaltı kazandı. Arda Usluoğlu, ceza sahası içinde Erce Kardeşler'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Fatih Tokail, penaltı noktasını gösterdi.

26'nci dakikada Hasani, penaltı atışında topu ağlara yolladı: 2-1.

31'üncü dakikada Boluspor farkı 2'ye çıkarttı. Barış Alıcı'nın içeri çevirdiği topa ters bir dokunuş yapan Mehmet Yeşil, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 3-1.

43'üncü dakikada Boluspor bir penaltı daha kazandı. Arda Usluoğlu, Afena-Gyan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Fatih Tokail penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Fatih Tokail, Afena-Gyan'ı ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

45+2'nci dakikada Balbudia, penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1.

Maçın ilk yarısı, Boluspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

72'nci dakikada Amedspor gole yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşunda Diagne'nin kafa vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Boluspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Fatih Tokail, Azad İlhan, Seyfettin Ünal

BOLUSPOR: Türker Dırdıroğlu - Ömürcan Artan (Dk. 62 Devran Şenyurt), Onur Öztonga (Dk. 80 Işık Kaan Arslan), Kougba, Lima, Lico (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran), Barış Alıcı (Dk. 73 Rasheed), Balbudia (Dk. 73 Harun Alpsoy), Doğan Can Davas, Arda Usluoğlu, Hasani

AMEDSPOR: Erce Kardeşler - Afena-Gyan, Celal Hanalp, Mehmet Yeşil (Dk. 66 Çekdar Orhan), Kouyate, Murat Uçar, Traore, Sinan Kurt (Dk. 46 Kahraman Demirtaş), Aytaç Kara (Dk. 46 Poko) , Dia Saba (Dk. 66 Moreno), Diagne (Dk.87 Andrade)

GOLLER: Dk. 20 ve Dk. 26 (P) Hasani, Dk. 31 Mehmet Yeşil (Kendi Kalesine), Dk. 45+2 Balbudia (P) (Boluspor) - Dk. 7 Diagne (Amedspor)

KIRMIZI KART: Dk. 45+1 Afena-Gyan (Amedspor)

SARI KARTLAR: Ömürcan Artan, Onur Öztonga (Boluspor), Erce Kardeşler, Afena-Gyan, Diagne, Dk.87 Celal Hanalp (Amedspor)