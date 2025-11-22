Burak Yılmaz: Ayaklarımız yere sağlam basmak zorunda

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yenen Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, müsabakayı değerlendirdi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ise, Kayserispor'un Fenerbahçe karşılaşmasındaki performansı sonrası çekinerek Kayseri'ye geldiklerine vurgu yaparak, "Kayserispor'un bence bu sezon oynadığı en iyi maç Fenerbahçe maçıydı. Bundan dolayı da biraz tedirgin bir şekilde geldik. Ama yaptığımız planda Kayserispor'un maçın ilk 15-20 dakikası büyük bir iştah ve özveriyle oynayacaklarını bildiğimiz için onların zaaflarından yaralanmaktı. Camara ile geçiş yapıp başarılı olmaya çalıştık ve bunu da başardık. Cardoso ve Opoku'nun koşu yollarını kapatmak için 5'li bir savunmayla maça çıktık. Benim tanıdığım Cardoso bugün en etkisiz maçını oynadı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hepsi çok değerli. Bütün oyuncularım ilk 11'de oynayabilirim. Tatlı da bir telaşım var. Ama, ayaklarımız yere basmak zorunda. Bir an önce ligde kalmak için puanları toplamak istiyoruz. Hedef olarak konuşmak için bazı şeylere bakıyorum. Avrupa vesaire tabii ki de hepimizin hayalleri ve hedefleri var. Ama ayağımız yere basmalı. Öncelikle hedefimiz bir an önce ligde kalacak puanları toplamak" diye konuştu.

'LİGDE KALACAK PUANLARI TOPLAMAK İSTİYORUZ'

Gaziantep FK'nın son yıllarda zor zamanlar geçirdiğine de dikkat çeken Yılmaz, "Gaziantep FK yaklaşık son 3 senedir son anda kümede kalan bir takım. Eğer gereksiz hedefler koyarsak oyuncularımızı da gereksiz baskı altına almış oluruz. Bunu kesinlikle istemiyorum. Tabii ki de hedeflerimiz, hayallerimiz var. Öncelikle ligde kalacak puanları toplayıp ondan sonrasında bakmak istiyoruz. Çünkü bu işler kolay değil. Üstümüzdeki takımların bütçelerine bakarsanız ne demek istediğini çok iyi anlarsınız. Bir de şöyle bir durum oluyor. Böyle gereksiz baskı altına alınca çok değerli deplasmanlardan alınan bir puanın değeri olmamaya başlıyor. Bizler hedefler hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ama ayaklarımız her zaman yere basıyor" şeklinde konuştu.