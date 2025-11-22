Buruk: Mayıstan beri şampiyon olmuyoruz!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, G.Saray Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Deneyimli hoca, şampiyonluk sonrası gelenek haline getirdikleri G.Saray Lisesi'nden hareketi bir kez daha yapmak istediklerini belirtirkendedi ve şöyle devam etti: "Avrupa Kupası'nı kazanmayı hayal ediyoruz. Futbolcu olarak yaşadım, teknik adam olarak da inşallah. İki büyük forvetimiz var. İcardi sakatlık sonrasında dönüş sürecinde. Osimhen'i mucizevi şekilde kadromuza kattık. Forma yarışını kim kazanır bilmiyorum ama rakiplerimize karşı kazanacağımız kesin."