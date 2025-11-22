Mauro Icardi’den eleştiri yanıtı ve Fenerbahçe sözleri!

FENERBAHÇE DERBİSİ SÖZLERİ

Deneyimli golcü, eksikler ve gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi ile hafta arasındaki Şampiyonlar Ligi ile ilgili gelen sorunun ardından, "Takım sadece 11 kişiden oluşmuyor. Bazıları az, bazıları çok oynuyor. Hepimiz profesyoneliz. Az oynayanlar için fırsat olacak. Derbiden önce Şampiyonlar Ligi maçı var, önce ona bakacağız. Yarın çalışmaya başlayacağız ve Şampiyonlar Ligi'nde seriyi devam ettirmek istiyoruz. Ondan sonra derbiye bakacağız." yanıtını verdi.

Icardi, "Kazımcan bunun için çok güzel bir örnek. Uzun süredir oynamıyordu. Her gün çalışıyor ve bugün de maça çıktı. Ne kadar hazır olduğunu gösterdi. Bütün oyunculardan da istediğimiz bu." diye konuştu.