Süper Kupa’da rota çizildi

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve yeni formatıyla bu yıl ilk kez 4 takımla oynanacak Turkcell Süper Kupa'da yarı final kuraları dün çekildi. TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleşen kura sonucunda Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinin 5 Ocak'ta Gaziantep'teki Gaziantep Stadyumu'nda, Fenerbahçe- Samsunspor karşılaşmasının ise 6 Ocak'ta Adana'daki Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacağı belirlendi. Final müsabakası 10 Ocak'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. 20.30'da başlayacak maçlar ATV ve A Spor ekranlarından naklen futbolseverlerle buluşacak. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "5 kulvarda mücadele ediyoruz.

Tüm kupaları alma hayalimiz var" derken Trabzonsporlu yönetici Gözde Atasoy, "Trabzonspor'un kazanacağına inanıyorum" ifadesini kullandı. F.Bahçe adına törene katılan yönetici Ertan Torunoğulları, "Sezonun ikinci yarısından önce gelmesi, takımlara hazırlık sağlayacak" şeklinde konuştu. Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ise, "Başarımızın tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz" dedi.

GÖRÜLECEK HESABIMIZ VAR!

Trabzonsporlu yönetici Gözde Atasoy, "Gaziantep'te Galatasaray ile görülecek bir hesabımız var! Kazanan biz olalım" derken, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekilli Abdullah Kavukcu, "Önce dostluğun kazanması önemli. Biz Trabzonspor ile geçen sene bunun çok güzel örneğini verdik" yorumunu yaptı.