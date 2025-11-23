Aslanlar Yılmaz!

Mauroİcardi, milli arada çocuklarını görebilmek için ülkesine gitmiş, iznini uzatarak çarşamba akşamı İstanbul'a dönmüştü. Sadece iki idmana çıkan yıldız futbolcu, hazır olmadığı gerekçesiyle Osimhen'in yokluğuna rağmen yedek soyundu. Ancak saha içi sakatlıklar nedeniyle 40'ta oyuna girdi. Son dönemde birçok eleştiriye maruz kalan İcardi, beraberliği getiren vuruşundaki ustalığıyla vazgeçilmez bir golcü olduğunu gösterdi. İcardi'nin kaleciden seken şutu da Barış Alper'in golü olarak tabelaya yansıdı. Tecrübeli oyuncu, 7 golle Galatasaray'ın Süper Lig'deki en skorer ismi konumunda.G.Saray, RAMS Park'ta oynadığı son 33 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı. İç sahadaki bundan önceki yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında oynadığı maçlarda 24 galibiyet ve 9 beraberlik aldı.G.Saray'ınBaşakşehir'i 2-1 yendiği maçta asist yapan ancak 21 Ekim'deki idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalan İlkay Gündoğan, 46. dakikada Yusuf Demir'in yerine oyuna girdi. 35 gün sonra formasına kavuşan tecrübeli isim, hem golü hem de takımı ayağa kaldıran performansıyla galibiyette pay sahibi oldu.Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşması ile 7 maçlık yoğun bir trafiğe girdi. Sarıkırmızlı ekip, devre arasına kadar 1 Aralık'ta F.Bahçe, 5 Aralık'ta Samsun, 13 Aralık'ta Antalya, 20 ya da 21 Aralık'ta ise Kasımpaşa ile oynayacak. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde ise 25 Kasım'da Gilloise, 9 Aralık'ta da Monaco ile kozlarını paylaşacak.Sakatlıklar nedeniyle maç sırasında iki fire veren Galatasaray'da Sallai de cezalı duruma düştü. Oyunun son dakikalarında kırmızı kart gören Macar futbolcu, Kadıköy'deki F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek.Bu sezon birden fazla Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan tek oyuncu Barış Alper Yılmaz. Yıldız futbolcu, G.Antep maçında da 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.Galatasaray'ın bu sezon direkten dönen top sayısı 10.