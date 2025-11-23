Domenico Tedesco: "Kendi oyunumuza inanmamız gerektiğini konuştuk"





"BENİM İÇİN RİZESPOR'UN ANAHTAR OYUNCULARI BEKLERİ"

Rizespor'un ilk yarıda baskılı oynayacağını bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine Tedesco, ilk yarıda neyin yapılamadığına dair şunları söyledi:

"Evet, böyle bir rakip bekliyordum. Ben onların son oynadıkları maçları izlemiştim. Özellikle büyük takımlara karşı oynadıkları oyunları izlemiştim. O maçların hepsinde iyi oyun sergilemişlerdi. Aynı zamanda bize karşı oynadıkları maçta da kaybedecekleri hiçbir şey yoktu. Çok özgür bir şekilde oynayabiliyorlar. Merkezde çok güçlü ve teknik oyuncuları var. Özellikle 6 numara Papanikolaou çok top isteyen bir oyuncu. 8 numaraları çok değerli bir oyuncu. Forvet oyuncuları bağlantıya gelen, hem arkaya koşu yapabilen oyuncu. Benim için anahtar oyuncuları bekleri. Oyun kurulumuna katkı sağlayan oyuncular. Dolayısıyla güçlü bir takıma karşı oynadık. Verkaçlar yapıyorlardı. Biz hazırlanmıştık ama maça ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın maçın içindeki o duygu farklıdır. Baktığınızda ilk şutta 1-0 geriye düştük. 2. şutta 2-0 geriye düştük, durum böyle olunca zorlaşıyor."

