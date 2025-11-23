Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Esenler Erokspor evinde galip!
Giriş Tarihi: 23.11.2025 22:26

Esenler Erokspor evinde galip!

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında evinde Özbelsan Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu.

AA
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Özbelsan Sivasspor'u 2-1 yendi.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Alper Akarsu, Emrah Ünal, Mehmet Şengül

Esenler Erokspor: Enes Ali Oral, Cavare, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Tugay Kaçar, Mikail Okyar (Dk. 80 Jack), Catakovic (Dk. 80 Altar Han Hidayetoğlu), Kanga (Dk. 64 Berat Luş), Recep Niyaz (Dk. 90+3 Harun Genç), Kayode

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit (Dk. 65 Uğur Çiftçi), Özkan Yiğiter (Dk. 73 Avramovski), Cihat Çelik, Luan, Kamil Fidan (Dk. 73 Charisis), Kimpioka (Dk. 81 Malle), Bekir Turaç Böke (Dk. 65 Badji)

Goller: Dk. 58 Catakovic, Dk. 71 Recep Niyaz (Esenler Erokspor), Dk. 83 Badji (Özbelsan Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 67 Kimpioka, Dk. 73 Cihat Çelik (Özbelsan Sivasspor)

