Fenerbahçe, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-2'lik skorla yendi.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerin 2'si Marco Asensio'dan gelirken, Talisca, Youssef En-Nesyri ve Archie Brown da 1'er gol kaydetti. Kanarya, 5 Ekim'de Samsunspor deplasmanında golsüz berabere kaldığı müsabakanın ardından çıktığı 5 maçı da kazandı. Tedesco'nun öğrencileri, bu süreçte Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında 3'er puan elde etti.

Fenerbahçe, bugün aldığı galibiyetle puanını 31'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, 14. haftada 1 Aralık Pazartesi günü derbide Galatasaray ile evinde karşılaşacak.

