Locada yerinde duramadı

Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer almayan Victor Osimhen, mücadele öncesi soyunma odasına kadar giderek arkadaşlarına destek verdi. Ardından karşılaşmayı locada izleyen Nijeryalı santrfor, takımının geriye döndüğü anlarda büyük heyecan yaşadı.
Atılan gollerde havalara uçan 26 yaşındaki oyuncunun yaşadığı mutluluk objektiflere yansıdı.
YUSUF DEMİR 17'DE GİRDİ, DEVREDE DEĞİŞTİ
Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina'nın sakatlığı sonrası 17. dakikada oyuna dahil olan Yusuf Demir, ikinci yarıyı göremedi. Teknik direktör Okan Buruk, 22 yaşındaki oyuncuyu kısa sürede kesti ve devre arasında İlkay Gündoğan'la değiştirdi.
İlk yarının sonuna eklenen 5 dakikayla birlikte Yusuf Demir, sadece 33 dakika oyunda kalabilmiş oldu. Sarıkırmızılı futbolcu, oyunda olduğu sürede sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisiyle karşı karşıya kaldı.
Ayrıca Yusuf'a sosyal medyada da sert eleştiriler yapıldı.
'DERBİ İÇİN DOĞRU HAKEM SEÇİLMELİ'
G.Saray
Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, hakem yönetimine tepki gösterdi. "Sallai'nin ayağı kırılabilirdi"
diyen Kavukcu, Fenerbahçe derbisi içinse şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyoruz, hakemler geliyor. Bir gün dahi çıkıp tartışmadık. Türk hakemlerine güveniyorum.
Bu ortamda bunları konuşmak istemiyorum ama VAR'a atanan hakemlerin daha dikkatli olmasını istiyoruz. Fenerbahçe maçına doğru hakemler seçilmeli. Emek harcıyoruz burada. Kimsenin hakkı yenmesin."