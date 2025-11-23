Locada yerinde duramadı

Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer almayan Victor Osimhen, mücadele öncesi soyunma odasına kadar giderek arkadaşlarına destek verdi.Atılan gollerde havalara uçan 26 yaşındaki oyuncunun yaşadığı mutluluk objektiflere yansıdı.Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina'nın sakatlığı sonrası 17. dakikada oyuna dahil olan Yusuf Demir, ikinci yarıyı göremedi.İlk yarının sonuna eklenen 5 dakikayla birlikte Yusuf Demir, sadece 33 dakika oyunda kalabilmiş oldu.Ayrıca Yusuf'a sosyal medyada da sert eleştiriler yapıldı.G.SaraySportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, hakem yönetimine tepki gösterdi.diyen Kavukcu, Fenerbahçe derbisi içinse şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyoruz, hakemler geliyor. Bir gün dahi çıkıp tartışmadık.Bu ortamda bunları konuşmak istemiyorum ama VAR'a atanan hakemlerin daha dikkatli olmasını istiyoruz. Fenerbahçe maçına doğru hakemler seçilmeli. Emek harcıyoruz burada. Kimsenin hakkı yenmesin."