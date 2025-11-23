Rafa takımdan uzaklaştırıldı!

Teknik direktör Sergen Yalçın, zorlu mücadeleyi kendisini de merkezinde bulduğu Rafa Silva sorunu başta olmak üzere, olumsuzlukları giderebilecek bir maç olarak görüyor. Kazandıkları takdirde çıkış yakalayacaklarını ve yarışa dahil olacaklarını düşünen tecrübeli çalıştırıcı, günlerdir rakip analizi ile ilgilenirken diğer konuları takımın gündeminden çıkardı. Siyah-beyazlılar, Rafa Silva'nın tedavisiyle takımın idman saatlerini ayırarak tesise sirayet eden olumsuz havasını da uzak tuttu. Sergen Yalçın ve öğrencilerinin tek gündemi 3 puan.Siyah-beyazlılarda Samsunspor maçında 4 oyuncu forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın kaptanı, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart cezasını bu karşılaşmada da çekecek.vesakatlıkları sebebiyle sahada yer almayacak.ise bel ağrısı gerekçesiyle tedavi görse de zaten ayrılmak istediği için antrenmanlarda olduğu gibi maçlarda da yer almıyor.Samsun'a karşı Beşiktaş kadrosunda dengeler değişiyor. Orkun'un yokluğunda Ndidi'nin yanında Kartal Kayra'nın ter dökmesi bekleniyor. Rafa Silva'nın forma giymeyeceği maçta ise hücumda domino etkisi var.Sola Jota Silva geçecek ve El Bilal Toure de bir kez daha santrfor oynayacak. Abraham'ın bu maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Stoperde de Djalo ve Emirhan görev yapacak.