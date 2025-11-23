Rizespor’dan tepki dolu paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup oldu. Karadeniz ekibi maçta skor farkı açılırken sosyal medyada dikkat çeken bir hamle yaptı.

Karşılaşma devam ederken Rizespor'un resmi sosyal medya hesabından "İşlem tamam, gerekli müdahale yapıldı." notuyla süpürge görselli bir paylaşım yapıldı. Görselde ise hakemleri baz aldığı düşünülen yer alan "Neyi temizliyorsunuz?" ifadesi yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM: