Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rizespor'dan tepki dolu paylaşım!
Giriş Tarihi: 24.11.2025 01:20 Son Güncelleme: 24.11.2025 01:24

Rizespor'dan tepki dolu paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 5-2 kaybeden Çaykur Rizespor, maç sırasında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Rizespor’dan tepki dolu paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup oldu. Karadeniz ekibi maçta skor farkı açılırken sosyal medyada dikkat çeken bir hamle yaptı.

Karşılaşma devam ederken Rizespor'un resmi sosyal medya hesabından "İşlem tamam, gerekli müdahale yapıldı." notuyla süpürge görselli bir paylaşım yapıldı. Görselde ise hakemleri baz aldığı düşünülen yer alan "Neyi temizliyorsunuz?" ifadesi yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

ARKADAŞINA GÖNDER
Rizespor'dan tepki dolu paylaşım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz