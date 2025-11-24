5.viteste derbiye!

Sarı-lacivertliler, 1 Aralık'taki maçta G.Saray'ı yenerse lider olacak

G.SARAY'I ES GEÇTİ 'FERENCVAROS' DEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco 2-0'da soyunma odasında takıma neler söylediği sorusuna, "Özel bir şey söylemedim devrede, sakin olmalarını ve inanmalarını söyledim. Oyun planına, gücümüze inanmalarını, panik yapmamalarını söyledim" yanıtını verdi. Galibiyet için "Tüm takım olarak alınmış bir galibiyet. Takım içindeki enerjiyi görüyorsunuz. İlk 11'dekiler, kulübedekiler herkes benim için aynı. Maalesef 11 kişiyi sahaya sürebiliyorum. İmkânım olsa hepsini oynatırım. Bu galibiyet bizim kalitemizin bir ürünü" dedi. İtalyan hoca, "Galatasaray sorulduğunda yorumdan kaçıyorsunuz ama haftaya rakibiniz" şeklindeki soruda ise şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray maçını konuşmayı tercih etmiyorum. Çünkü zor bir maç kazandık. İyi bir statta, iyi bir takıma, iyi bir hocaya karşı oynadık. Bunu da sadece bir saat kutlayacağız, futbolda kutlama için süre az. Sonrasında ise oynayacağımız bir Ferencvaros maçı var. Hedefleri olan, arkaya koşan bir takım benim aklım şu an onda."



ALTI'N DOKUNUŞ

TEDESCO, yedek kulübesini yine verimli kullandı. Rize'de 5 değişiklik yapan İtalyan çalıştırıcı, 56'da aynı anda oyuna soktuğu Talisca ve Brown'dan tabela katkısı aldı. İki oyuncu da fileleri sarsarak galibiyette kilit rol oynadı. Bu sezon yedek güçlerinden 6 gol alan İtalyan hoca, ligin bu alanda en iyi hocası konumunda.



İLK TOPTA AĞLARI BULDU

56'NCI dakikada Mert Müldür'ün yerine oyuna giren Talisca, topla ilk buluşmasında skoru 2-2'ye getiren golü attı. Tedesco, oyuncusunu tebrik etti. Talisca, ligdeki 13. maçında 6. golüne ulaştı

TACINI BIRAKMADI

Galatasaray'ın milli ara öncesi Kocaelispor'a yenilmesiyle Süper Lig'in tek namağlup takımı olarak kalan Fenerbahçe ünvanını Rize'de de bırakmadı. Sarı-lacivertliler, Karagümrük, G.Antep, Beşiktaş ve Kayseri karşısındaki galibiyet serisine Ç.Rizespor'u da ekledi. Son yenilgisini 24 Eylül'de Avrupa Ligi'nde D.Zagreb'ten alan Fenerbahçe sonrasındaki 10 resmi maçı (8G-

2B) kaybetmedi.



%100 F.BAHÇE

İstatistiklerde ilk ve ikinci yarı arasında fark dikkat çekti. F.Bahçe, ilk devredeki 0.90 gol beklentisine karşılık son 45'te 2.45'lik değer yakaladı. Top çalma karnesi 7'den 8'e yükselirken isabetli şut da 6'dan 8'e çıktı. Top kaybı 5'ten 3'e düşerken başarılı top çalma oranı da yüzde 43'ten 100'e yükseldi.



MATADOR İŞ BAŞINDA

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Asensio ligde son 5 maça skor katkısı verdi. Karagümrük, Beşiktaş, Kayseri'de ağları havalandırdı. G.Antep'te asist yaptı. Rize'de ise 2 gol bir asistle yıldızlaştı. Ligde 6 gol-2 asiste ulaştı. Bu arada Matador, Ağustos 2023'ten (PSGLens) bu yana ceza sahası dışından ilk lig golünü Fenerbahçe formasıyla Çaykur Rizespor'a attı.

ASENSİO: KARAKTER KOYDUK KAZANDIK

RİZE'DE sahanın lideri Asensio, performansını ve zaferi şöyle yorumladı: "Çok erken iki gol yedik. Devre arasında bazı şeyleri daha iyi yapacağımızı konuştuk ve dizilişimizi değiştirdik. Neleri yapabileceğimizi gösterdik. Birlik olduk. Takım her maçta karakter koyuyor ortaya. İlk gol aslında sonuna kadar inanmanın ürünüydü. O golü bulunca her şeyin değişeceğini biliyorduk. Galatasaray derbisi öncesi bir kayıp yaşamak istemiyorduk. Bu galibiyet o açıdan da çok değerli."

KULÜBEDEN GOLLE GELDİ

TEDESCO Rize deplasmanında 3 ay sonra Jhon Duran'ı 11'de sahaya sürdü. 75'te görevi Duran'dan devralan En-Nesyri skoru 4-2'ye getiren golü attı. Beşiktaş ve Kayseri maçlarını boş geçen Faslı yıldız, Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkardı. Kayseri maçında iki gol birden atan Nene ise dün En-Nesyri'nin golünde asisti yapan isimdi. Genç yıldız böylece 9 lig karşılaşmasında 3 gol-4 asiste ulaştı.

G.SARAY'A GOL VAR MI? İNŞALLAH!

F.BAHÇE'NIN Benfica'dan transferi olan G.Saray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu için kritik hafta geldi. Rize maçı sonrası "G.Saray'a gol atacak mısın?" sorusuna milli futbolcu, "İnşallah" dedi.

RİZE'NİN 7 YILLIK HASRETİ BİTMEDİ

KARADENİZ temsilcisi, Fenerbahçe'ye karşı 11'i lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 12 resmi maçı da kazanamamıştı. Son olarak 30 Eylül 2018'de Kanarya'yı sahasında 3-0 mağlup etmişti. Yeşil-mavililer bu sezon son 5 resmi maçı (2G-3B) kaybetmemişti. Seri bitti.