Giriş Tarihi: 24.11.2025 13:03

Beşiktaş için Dick Advocaat iddiası! “Belki geri dönerler”

Beşiktaş’ın Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmadan önce, bir dönem Fenerbahçe’yi çalıştıran Curaçao Teknik Direktörü Dick Advocaat’a teklif yaptığı iddia edildi. Hollandalı teknik adamın yardımcılığını yapan Cor Pot, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dick Advocaat, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Curaçao ile tarihi bir zafer elde etti ve Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Curaçao Milli Takımı Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yardımcısı Cor Pot, ESPN Hollanda'da katıldığı bir programda Beşiktaş'ın Hollandalı teknik adama teklif yaptığını belirtti.

"BELKİ TEKRAR DÖNERLER"

Pot yaptığı açıklamada, "Dick Advocaat'ın ne yapacağını asla bilemezsiniz; belki Beşiktaş yeniden kapıyı çalar. Daha önce gelmişlerdi ama son anda Solskjaer geldi. Kim bilir, belki tekrar dönerler." İfadelerini kullandı.

Başarılı çalıştırıcı, 2016/17 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmıştı. Advocaat, 2024'ten bu yana Curaçao Milli Takımı'nı çalıştırıyor.

