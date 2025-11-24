CANLI: İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bahis soruşturması için açıklama: “Sızıntı olmadı”

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasıyla ilgili konuştu. Hacıosmanoğlu, soruşturmayla ilgili çıkan tartışmalara cevap verdi.

Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Biz çocuklarımıza, gençlerimize temiz Türk futbolu bırakma adına başlatmış olduğumuz, Türk futbolunda milat diyerek çıktığımız bu kutsal görevde günlerdir bilen de bilmeyen de konuşuyor. Bilgi sahibi olan da olmayan da konuşuyor. Önemli olan bu değerli harekete, kimin ne kadar katkı sunduğu...

"ZARAR GÖRECEK KULÜPLER..."

Bu yola girerken, bundan zarar görecek kulüplerimiz, spor camiasında zarar görecek insanlar olacağı bilinciyle girdik. Şahsım ya da çalışma arkadaşlarım demir atmaya gelmedi bu göreve. Gençlerimize, çocuklarımıza Türk futbolunu temiz bırakma vebal borcumuz var.

Yetkili ve yetkisiz, bilgili ve bilgisiz insanların konuşmalarını dinliyoruz. Bazen de üzülüyoruz. Bu veriler nasıl alınıyor? Nerden geliyor? 'Manipülasyon var mı' diye konuşuluyor. Ne kadar titiz ve adil davrandığımızı anlatacağım. Bu tür konuşmaların bu sürece hiçbir faydası yok.

"SIZINTI OLMADI"

20-25 günde en ufak bir sızıntı olmadı. Daha sevkler yapılmadan 2 saat önce Hukuktan Sorumlu Yöneticisi arkadaşımızın haberi olmadı. Biz bu bilgileri resmi olarak Spor Bakanlığımıza müracaat ediyoruz, Spor Toto teşkilatı üzerinden bakanlık bize gönderiyor. Adı geçen şirketler, Spor Toto Teşkilatı'na lisans olarak bağlı.

Şirketler, Spor Toto'ya veriyor, oradan bakanlık üzerinden bize geliyor. Lisans olarak bağlı olduğunuz kuruma manipüle ederek mi bilgi veriyorsunuz, böyle olabilir mi! Lisansınızı iptal ederler. Bakanlık bize manipüle ederek mi gönderiyor, hayır. Çözümleri biz yapıyoruz. Sürece, bu tür konuşmaların katkısı yok.

Mağdur olan arkadaşlar olduğu söyleniyor. Bize bilgiler devletten, Hukuk Kurulu'na geliyor. Makul şüphe varsa Hukuk Kurulu'nun yargıya intikal ettirme zorunluluğu var. İntikat ettirmezse suç işler. Görevi suistimalden dava açılır.

Benim arkadaşlarım da Hukuk Kurulu ile birlikte ne yapıyor, PFDK'ye sevk ediyor, ilk yargı oranına. Bu suçları işlemediğinizi kanıtlarsanız, itiraz edersiniz, ceza almazsınız. Ceza alırsanız futbolun Yargıtay'ı var, Tahkim Kurulu, oraya müracaat edersiniz. Mağdur edildiği düşünülen insanlar var, çok konuşuyorlar. Kimseyi mağdur etme düşüncesinde değiliz. Futbol ailesinin tümünün şeref ve haysiyetinden sorumluyuz. Kim suçsuzsa suçsuzluğunu ispat eder."