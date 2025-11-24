Cristiano Ronaldo’dan harika röveşata! Hedefine 1 adım daha yaklaştı...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde lider Al Nassr, sahasında Al Khaleej ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Al Nassr'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Felix, 42. dakikada Wesley, 77. dakikada Mane ve 90+6. dakikada ise Cristiano Ronaldo kaydetti. Al Khaleej'in tek golü ise 47'de Al Hawsawi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Jorge Jesus'un takımı, puanını 27 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Al Khaleej ise 14 puanda kaldı.