Dönüşü muhteşem oldu

Premier Lig'de Bournemouth forması giyen ve çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 10 aydır sahalardan uzak kalan Enes Ünal'ın dönüşü görkemli oldu.Oyuna girdikten 46 saniye sonra Bournemouth'a 1 puanı getiren 28 yaşındaki oyuncu, İngiliz basınında gündem oldu."West Ham, Ünal'ın Bournemouth'a beraberliği getirmesiyle iki gollük üstünlüğünü kaybetti" derken,yorumunu yaptı.ifadesini kullanırken,yorumunu yaptı. Enes'in formasına kavuşması Milli Takım için de sevindirici bir gelişme oldu.