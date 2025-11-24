Dönüşü muhteşem oldu

Premier Lig'de Bournemouth forması giyen ve çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 10 aydır sahalardan uzak kalan Enes Ünal'ın dönüşü görkemli oldu. Milli forvet, West Ham United filelerini havalandırarak 341 günlük gol hasretine son verdi.
Oyuna girdikten 46 saniye sonra Bournemouth'a 1 puanı getiren 28 yaşındaki oyuncu, İngiliz basınında gündem oldu. The Guardian,
"West Ham, Ünal'ın Bournemouth'a beraberliği getirmesiyle iki gollük üstünlüğünü kaybetti" derken, BBC
, "Enes Ünal bir puanı kurtardı"
yorumunu yaptı. Sky Sports "Ünal'ın sakatlıktan sonraki kurtuluşu"
ifadesini kullanırken, Fotmob
, "Tavernier ve Ünal coşkulu geri dönüşte gol attılar"
yorumunu yaptı. Enes'in formasına kavuşması Milli Takım için de sevindirici bir gelişme oldu.