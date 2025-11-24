Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi: "Seriye devam etmek istiyoruz"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.45'te Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek. Müsabaka öncesinde Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Union Saint-Gilloise karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak seriye devam etmek istediklerine dikkat çeken kaptan Icardi, "Bir hayalimiz var, isteğimiz var. Kazanmak istiyoruz. İyi bir başlangıç yaptık. İlk maçta kaybettikten sonra bir dönüş yaptık ve kazanmaya başladık. Üst üste üç önemli galibiyet aldık. Yarın da bir galibiyet daha almak istiyoruz, seriye devam etmek istiyoruz. Sakatlıklar nedeniyle kadro dışında olan birçok oyuncu var. Diğer oyuncular hazır olacaktır ve elinden geleni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"SON 10 SENEMDE HİÇBİR ZAMAN YÜZDE YÜZ OLMADIM"

Kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklara rağmen her zaman hazır olmaya odaklandığını vurgulayan Icardi, "Takım içinde önemli bir oyuncu, kaptan olduğumu biliyorum. Cevap verme durumunda oldum. Tabii ki ciddi bir sakatlık geçirdim. Takımla çalışmalarımı sürdürüyorum. Son 10 senemde hiçbir zaman yüzde yüz olmadım. Galatasaray'da hep sakatlıklarla oynadım. Her sene bu tarz sıkıntılarım oluyor ama oynamaya devam ettim. Her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapıyorum. 3 günde bir maç yapıyoruz. Bu birçok oyuncumuzun sakatlanmasında büyük etken. Her oyuncu elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalı ve hazır olmalı" diye konuştu.

"İŞİMİ YAPAYIM DİYE PARA VERİLİYOR"

Sahada olduğu zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını aktaran Arjantinli oyuncu, "Ben profesyonel bir oyuncuyum. İşimi en iyi şekilde yerine getiriyorum. Her insanın özel hayatında problemleri vardır. Kızlarımdan ayrı olmak benim için bahane değil. Kızlarımı görmek için kulüpten izin aldım. Çünkü 5 aydır görmedim. Ben işimi yapayım diye bana para veriliyor. Her gün teknik ekiple, takım arkadaşlarımla çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim işim gol atmak ve işimi yapıyorum" açıklamasını yaptı.

"BENİM İŞİM GOL ATMAK"

Hakkındaki eleştirilere saha içinde yanıt verdiğini vurgulayan Icardi, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Oyuna girme ve gol atma şansı yakaladım. Bu sene oynama şansı bulduğum maçlarda 7 golüm var. Ben saha içerisinde konuşuyorum. İlk 11'de mi yedek kulübesinde mi olacağıma hocam karar veriyor. En iyi takım nasıl olacaksa sahaya öyle çıkıyor. Benim işim gol atmak. Derbide gol atmak tabii ki önemli ama biz şu an yarınki maça hazırlanıyoruz. Çok iyi bir takımımız var. İyi sonuçlar almak için şansımız var. Önce bu maçı kazanıp sonra hafta sonu olan maça odaklanırız."

"İYİ BİR KULÜP OLUŞTURDUK"

Galatasaray'a transfer olduğu ilk günden bugüne çok şeyin değiştiğini söyleyen Mauro Icardi, "Galatasaray'a geleli 4 sene olacak. Geldiğimde kolay olmayan bir dönemdi. Bugün şanslıyız ve fırsatımız var. Son yıllarda iyi bir kulüp oluşturduk. Galatasaray tarihinde her zaman çok büyük bir kulüp oldu. Son yıllarda geliştirmek için herkes çok çalıştı ve şu anda olduğumuz noktaya geldik. Avrupa'daki en iyi takımlardan biriyiz. Avrupa'da bunu gösteriyoruz. Önceden çok pahalı olduğu düşünülen Osimhen gibi, Sane gibi oyuncuları getirdik. Artık Türkiye'ye gelmek isteyen oyuncular var. İnsanların sevgisini kazanmaktaki payım benim için gurur. Geldiğim günden bugüne farklılık olması benim için gurur" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Son olarak RAMS Park'ta taraftarların oluşturduğu atmosfer ile ilgili konuşan Icardi, "Sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil her hafta stadyumumuzda oynadığımız her maçta inanılmaz bir atmosfer var. Geçmişte PSG ile buraya geldiğimizde de hatırlıyorum atmosfer hepimiz için sürpriz olmuştu. Şimdi bunu her hafta yaşayabiliyorum. Bu benim için büyük şans. Bu aslında elimizdeki bir araç. 11 kişi sahada oynuyoruz ama taraftarımızla bir oyuncu ekstra oynuyoruz gibi oluyor. Taraftarımız bizim için çok önemli" diyerek sözlerini noktaladı.