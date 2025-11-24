İcardi adım adım zirveye

103 maçlık G.Saray kariyerine 68 gol-22 asist sığdıran Mauro İcardi, kulüp efsanesi Gheorghe Hagi ile arasındaki farkı 4 gole indirdi. İcardi, fileleri 5 kez daha sarsması halinde 72 gollü Hagi'yi geçerek sarı-kırmızılı kulübün en golcü yabancısı olacak. Arjantinli yıldız, bu istatistiği dikkate alıyor ve kendisini motive ediyor. Gençlerbirliği maçında kulübeden gelen ve attığı golle görevini yapan İcardi, U.S Gilloise karşısında ilk 11'e dönecek.

U.S GILLOISE MAÇINA DEV PRİM

US Gilloise maçını kazanması halinde Galatasaray'a UEFA'dan 2.1 milyon Euro performans ödülü gelecek. Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax galibiyetlerini 1'er milyon Euro ile ödüllendiren yönetim, aynı rakamın sözünü U.S Gilloise maçı için de verdi.

GEÇMİŞE DÖNDÜ, 200 MİLYON KAZANDI

GALATASARAY, 26-27 sene önce giyilen formalarını 'retro' kampanyası ile tekrar satışa sundu. 3 günde 90 bine yakın satış gerçekleştiren sarı-kırmızılı kulübün kasasına 200 milyon TL'nin üzerinde para girdi. Taraftarlar, UEFA Kupası'nın kazanıldığı dönem giyilen çubuklu formayı stoklarda bitirdi.