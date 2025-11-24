Okan Buruk’tan Victor Osimhen açıklaması!

OSIMHEN'İN SON DURUMU HAKKINDA

"Oyuncuların sakatlık durumu nedir? Osimhen'in durumuyla ilgili bilgi alabilir miyiz?"

"Son durumlarına birazdan bakacağız antrenman öncesi. Her takımın başına gelebilecek şeyler. Çok önemli bir kadroya sahibiz. Bazı mevkilerde üst üste sakatlıklar, cezalar denk geldi. Kadro sayısı olarak azaldık ama kim oynarsa oynasın bizim için en önemli şey 11 ve güçlü oyuncularla sahaya çıkacağız. Taraftarıyla birleşen, kaliteli oyuncularla sahaya çıkacağız. Takımıma güveniyorum. Bugün ve salı günü oyuncularımızın durumuna bakacağız. Maç saatine kadar soru işaretli oyuncularımızın durumu belli olacak."

"HAYALLERİMİZE DOĞRU YÜRÜMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR GALİBİYET OLACAK"

"Bu maçı kazandığımız takdirde hayallerimize doğru yürümek için çok önemli bir galibiyet olacak, o kesin. Birinci hedefimiz ilk 24'ün içerisinde olmak, önce bunu başarmak, ikinci hedef ilk 16'nın içinde olup seribaşı olmak. Büyük hayalimiz ilk 8'in içerisinde olmak. Yarın kazanırsak birinci hedefimize neredeyse ulaşmış oluyoruz, bu anlamda çok önemli. Maç maç düşünmek gerekiyor. Tek düşüncemiz yarınki maçı kazanıp hedeflediğimiz yerde olmak."