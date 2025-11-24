Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Osimhen, Skriniar ile yaşadığı pozisyonu anlattı! “Mecburen ameliyat oldum”
Victor Osimhen, 2021-22 sezonunda oynanan Napoli-Inter maçında, Milan Skriniar ile çarpışmış ve sakatlanmıştı. Nijeryalı golcü kendisiyle özdeşleşen maskeyi takmasına sebep olan sakatlığı için açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 2021-22 sezonunda oynanan Napoli-Inter maçında Milan Skriniar ile yaşadığı çarpışmayı anlattı.

MMA dövüşçüsü Kerim Engizek'in konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Osimhen şu ifadeleri kullandı: "Kanattan bir top geldi. Topa kafa vurmaya çalışıyordum, o da kafasını geriye getirdi. Kasıtlı değildi ama çenemi onun kafasına çarptım ve kemiğim her yerinden çatladı. Sonra Milano'daki hastaneye gittim. Doktor önce röntgenle baktı, ardından MR istedi. 'Ameliyat olman gerek' dedi. Ben önce karşı çıktım, 'Mümkün değil, ameliyat olmam' dedim. Ama futbola devam edebilmek için bu tek yol buydu. Mecburen ameliyat oldum."

