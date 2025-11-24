Osimhen, Skriniar ile yaşadığı pozisyonu anlattı! “Mecburen ameliyat oldum”

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 2021-22 sezonunda oynanan Napoli-Inter maçında Milan Skriniar ile yaşadığı çarpışmayı anlattı.

MMA dövüşçüsü Kerim Engizek'in konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Osimhen şu ifadeleri kullandı: "Kanattan bir top geldi. Topa kafa vurmaya çalışıyordum, o da kafasını geriye getirdi. Kasıtlı değildi ama çenemi onun kafasına çarptım ve kemiğim her yerinden çatladı. Sonra Milano'daki hastaneye gittim. Doktor önce röntgenle baktı, ardından MR istedi. 'Ameliyat olman gerek' dedi. Ben önce karşı çıktım, 'Mümkün değil, ameliyat olmam' dedim. Ama futbola devam edebilmek için bu tek yol buydu. Mecburen ameliyat oldum."