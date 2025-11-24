Samsunspor, Breidablik Kopavogur maçı hazırlıklarına başladı

Samsunspor, 2025–2026 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması dördüncü maçında, 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda Laugardalsvöllur Stadyumu'nda karşılaşacağı Breidablik Kopavogur FC mücadelesinin hazırlıklarına sabah saatlerinde Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan 4'e 4 maç ile tamamlandı.

Beşiktaş karşılaşmasında forma giyen oyuncular ise günü, fitness salonunda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. (DHA)