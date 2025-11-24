Sonu ne olacak!

G.Saray'ı kritik US Gilloise sınavı ve F.Bahçe derbisi öncesi 10 eksiği düşündürüyor. Osimhen, Yunus, Kaan ve Berkan'ın olduğu sakatlar listesine G.Birliği maçında Lemina ve Singo eklendi. Sallai gördüğü kırmızı kartla Kadıköy'de cezalı. PFDK'dan hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı devreyi, Metehan sezonu kapatmıştı. Sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Singo en az 1 sahalardan uzak kalacak. Ayrıca Kazımcan Karataş da Şampiyonlar Ligi listesinde yer almadığı için yarın sahaya çıkamayacak. As oyuncuların yokluğunda ilk 11'i kurmakta zorlanmaya başlayan Okan Buruk'un yedek kulübesi de zayıfladı. Deneyimli hoca, Singo'nun yerine US Gilloise maçında Sallai'yi sağ beke koyacak. F.Bahçe derbisinde ise savunmanın sağına Barış Alper'in geçmesi bekleniyor.

DERBİ İÇİN PLAN!

U.S Gilloise maçını kaçıracak Osimhen'in Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği ise cuma gününe kadar netleşecek. Nijeryalı yıldız, dün tedavisinin ardından salonda bireysel çalışmakla yetindi.

İŞTE EKSİKLER

VİCTOR OSİMHEN

YUNUS AKGÜN

KAAN AYHAN

BERKAN KUTLU

MARIO LEMINA

WILFRIED SINGO

EREN ELMALI

METEHAN BALTACI

ROLAND SALLAI

KAZIMCAN KARATAŞ