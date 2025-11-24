TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçında kazanan yok!

Süper Lig'in 3. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 bitti.
Bu sonucun ardından Konyaspor, ligde iki maçın ardından puanla tanıştı. Konyaspor ligde 15 puanla 9. sırada yer alırken Antalyaspor 14 puanla 12. sırada bulunuyor.
Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Göztepe'yi ağırlayacak.
STAT: Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Ogün Kamacı
TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır Güngördü - Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasin Subaşı, Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Enis Bardhi (Dk.90+1 Pedrinho), Jinho Jo, Stefanescu (Dk. 68 Melih Bostan), Muleka (Dk.79 Bjorlo) Umut Nayir
HESAP.COM ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 79 Giannetti), Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür (Dk. 79 Samet Karakoç), Paal (Dk. 86 Cvancara), Van de Streek (Dk.60 Poyraz Efe Yıldırım), Saric (Dk. 46 Soner Dikmen), Storm, Boli
SARI KARTLAR: Umut Nayir (Konyaspor) Nikola Storm, Soner Dikmen (Antalyaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR:
27'nci dakikada sol taraftan Bardhi'nin kullandığı korner atışında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşu auta çıktı.
37'nci dakikada Boli'nin sağ taraftan ortasında Van de Streek'in kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.
38'inci dakikada Melih'in ara pasıyla ceza alanına giren Bardhi'nin şutunda kaleci Abdullah gole izin vermedi.
43'üncü dakikada Boli'nin pasıyla ceza alanına giren Van de Streek'in şutu üst direkten döndü.
83'üncü dakikada ceza alanı sağ çaprazından Bardhi'nin kullandığı serbest vuruş az farkla auta çıktı.
84'üncü dakikada Bjorlo'nun pasıyla topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun şutu yandan auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.