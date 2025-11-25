Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri GALATASARAY UNION SG CANLI | Galatasaray, Devler Ligi'nde Union SG'yi konuk ediyor! Okan Buruk'un 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 25.11.2025 19:33 Son Güncelleme: 25.11.2025 19:38

GALATASARAY UNION SG CANLI | Galatasaray, Devler Ligi'nde Union SG'yi konuk ediyor! Okan Buruk'un 11'i belli oldu...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında bu akşam Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetecek. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un 11'i belli oldu. Müsabakanın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan Galatasaray, 4 maç sonunda elde ettiği 9 puanla 9. sırada bulunuyor.

Union SG ise son maçta da İspanya'dan Atletico Madrid'e deplasmanda 3-1 yenildi. Belçika ekibi, 3 puanla 28. sırada yer aldı.

İŞTE 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Barış, İlkay, Icardi.

UNION SAINT-GILLOISE: Scherpen, Khalalli, Mac Allister, Burgess, Sykes, Zorgane, Van de Perre, Ait El Hadj, Florucz, David, Niang.

NOTLAR

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina, Union Saint-Gilloise maçında kadroda yer almadı.

Öte yandan Sarı-kırmızılı takımın Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs, maç öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Jakobs, Union SG karşısında sarı kart görmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransız temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

