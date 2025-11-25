İlkay Gündoğan: "Bizim için çok üzücü bir akşam"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya kötü başladıklarını ifade eden İlkay Gündoğan, beklemedikleri bir performansla beklenmedik bir sonuç aldıklarını söyledi. İkinci yarıda daha iyi olduklarını belirten tecrübeli futbolcu, "Çok üzücü bir akşam bizim için. Beklemediğimiz bir skor, beklemediğimiz bir performans. İlk yarı kötü başladık. Ritmimizi bulamadık. İstediğimiz gibi başlayamadık. Fazla top kaybı oldu, pas hatası oldu. Bu da bizim oyunumuzu bozdu. Oyunu daha kuramadan bozdu. İkinci yarıda daha iyiydik. Daha basit oynadık. Maalesef kalemizde gol gördük.

"DERBİYE ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR"

Üzücü bir akşam. İstemediğimiz bir skor. Çok eksiğimiz var. Bu bir özür olmasın ama eksiklerimiz var. Kendim dahil, ritme giremeyen oyuncular var. Birkaç hafta sahayı görmeyen, yeni yeni başlayan arkadaşlarımız var. Onu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Eksiklerimiz inşallah en kısa zamanda geri dönüp, bize yardım eder. Ama dediğim gibi daha iyi oynamamız, daha iyi performans sergilememiz gerekiyor. Artık pazartesi günü akşam oynayacağımız maça odaklanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİM PERFORMANSA ULAŞAMADIM

Takımda önemli eksikler olduğunu, kendisinin de beklediği performansa henüz ulaşamadığını belirten İlkay Gündoğan, "Eksikler var tabii ki. Bugün de belli olduğunu düşünüyorum. İstediğim performansa ben de ulaşamadım. Önümüzdeki günlerde, haftalarda o eksikleri en iyi şekilde doldurmak istiyorum. Biraz daha maç ritmi gerekiyor. Şu an kırılma noktası bir daha sakatlanmamak. Çünkü; kadromuz çok dar şu anda. Büyük ihtimalle önümüzdeki maçlarda 60, 70 belki de 90 dakika oynamam gerekiyor. Bu tabii ki 4, 5 hafta sahalardan uzak kaldıktan sonra belki de biraz riskli. Şu anda o riskleri almamız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş kendim de ritim bulup, daha iyi olmam gerekiyor. Bunu da biliyorum. Arkadaşlarım da biliyor. Pazartesi akşamı başka bir yüz göstermek istiyoruz. İyi bir performansla, iyi bir skor almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL DÜNYADA DA EN BÜYÜK DERBİLERDEN BİRİSİ"

Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları derbi maça konsantre olmaları gerektiğini ifade eden İlkay Gündoğan, o maçtan iyi bir skorla ayrılmak istediklerini söyledi. İlkay Gündoğan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Futbolun güzelliği bu. Her maçtan sonra diğer maçın öncesi oluyor. Pazartesi akşamı daha çok yeni bir ihtimal olarak görmek gerekiyor. Böyle bir rakibe karşı, böyle bir durumda, orada oynamanın bizi motive etmesi gerekiyor. Sonuçta bu en büyük derbilerden birisi. Sadece Türkiye'de değil dünyada da öyle. Onun için hem kendimiz hem de taraftarımız için çok önemli bir maç. İyi bir performans sergilemek istiyoruz. Ön planda olması gerekiyor. Ondan sonra da iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz full pazartesi akşamı."