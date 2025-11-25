Okan Buruk: "Hakemin çok kritik bir hata yaptığını söylemek gerekiyor"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Rakibimizi tebrik ederek başlayacağım. İyi savunma yaptılar. İkinci yarıda buldukları gol sonrası o savunmayı daha da güçlendirdiler. Biz kendi açımızdan baktığımızda ilk yarı bence oyunun içerisine daha iyi girebilirdik. Daha üretken olabilirdik. Çok acele kararlar verdik. Oyunu hızlı oynadık. Aslında maç öncesi oyuncularımdan daha sakin, belki tempoyu çok fazla yükseltmeden ama özellikle de topa sahip olurken sakin bir şekilde kalmamız, rakibimizin özellikle topun arkasındaki dizilişini doğru bir şekilde analiz etmemiz gerekirdi. Özellikle ilk yarıda çok baskı altında oyunculara paslar verdik, uzun toplar oynadık, aceleciydik. İkinci yarı biraz bunu düzeltip daha sakindik. Rakip kaleye daha çok gitmeye başlamıştık.

"UEFA CEZALANDIRACAKTIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

En üzücü şey yediğimiz golde 9 tane oyuncumuzun ceza sahası içerisinde olması. Dışarı çıkarılan bir pas, herkesin sadece topa odaklandığı ve rakipten çok alana koştuğu ve 9 oyuncuyla birlikte yediğimiz gol üzücü. Rakibimizi daha da güçlendirdik. Devamında oyun çok durdu. Aslında burada hakemin vermediği kırmızı kart çok önemli bir hata. Çünkü kırmızı kartı vermediği oyuncu golü attı. Ama onun dışında 4-5 kere de oyun oynanırken herhangi bir tehlike veya sakatlık yokken oyun durduruldu. Bu da tabii ki İspanya'da çok gündemdir biliyorsunuz hakemlerin yönetimleri. Özellikle bu sene çok gündeme geldi. Bu akşamda bir İspanyol hakemin çok kötü bir maç yönettiğini söyleyebilirim. Bu mağlubiyeti hakeme bağlamak istemiyorum. Eksiklere de bağlamak istemiyorum. Bu 11'le de en iyisini yapabilirdik, daha iyisini yapabilirdik. Burada kendi hatalarımızı da gözden geçirmekle birlikte, hakemin çok kritik ve çok büyük bir hata yaptığını söylemek gerekiyor. Bu büyük hatada devamında kırmızı kart göstermediği oyuncu, gol atan oyuncuydu. Bu kadar büyük hatayı da tabii ki UEFA cezalandıracaktır diye düşünüyorum. Ümit ediyorum" yorumlarında bulundu.

"EN KRİTİK EKSİK BUGÜN EREN'Dİ

Bugün sahada oynayan oyuncuların daha iyisini yapabileceklerini ifade eden Buruk, Eren Elmalı'nın olmayışına dikkat çekti. Eren'in olmayışının çok kritik bir eksiklik olduğuna vurgu yapan 52 yaşındaki teknik adam, "Aynı bölgedeki oyuncuların sakatlanması bizim için tabii ki zorlu bir durum. Ama bu hesaplayabileceğiniz bir şey değil. Osimhen, Singo ve Lemina'nın olmayışı çok önemli. Kritik ama Yunus da özellikle bu tür rakiplere karşı oyunu açabilecek oyuncu. Bunu Bodo/Glimt maçında Osimhen ile birlikte çok net bir şekilde yapmışlardı. Savunma anlamında aslında rakibimize çok büyük pozisyonlar vermedik. Ama üretkenlik için bugün zorlandık. O da öndeki oyuncularımızın olmayışıydı. Milli takıma oyuncu gönderiyoruz, göndermek zorundayız. Ama milli takımlar bize göre oyuncuları daha hor kullanıyorlar. Siz parasını ödüyorsunuz, maaşını ödüyorsunuz, her şeyini ödüyorsunuz ama onlar istediği gibi kullanabiliyor. Bu da takımları zorlayan unsurlardan biri. Tabii ki buna saygı duyuyorum. Milli takım çok önemli bir şey. Milli takımda oynamak çok önemli bir şey. Sadece Türk Milli Takımı'nda değil, diğer milli takımdaki oyuncular da gittiklerinde yüzde 100'nü vermeye çalışıyorlar. Milli takım farklı bir şey. Ama bu dönüşte Ismail Jakobs'un sakat dönmesi, yine Osimhen'in sakat dönmesi bu anlamda bizim için zorlaştı.

Benim için en kritik eksik bugün Eren'di aslında. Doğru bir zamanlama mıydı bu? Bizim Şampiyonlar Ligi'nde bir oyuncumuz eksildi. Saygı duyuyorum tabii ki ama Eren'in 5 sene önce yaptığı küçük bir hatadan dolayı Şampiyonlar Ligi maçında oynamaması da bence Türk futbolu açısından da yani çok kritik. Belki İsmail Jakobs'la başlamayacaktım, Eren'le başlayacaktım. Yani sadece sakatlıklar değil, dediğim gibi bu tür bir şanssızlık da yaşadık. Çünkü en kritik bölgelerimizden biri. Ama futbol için de bu var. Biz bunu devre arası da telafi etmek zorundayız. Oraya odaklanacağız. Oradaki transfer dönemine odaklanacağız. Ama ondan önce Şampiyonlar Ligi'nde 3 tane de maç oynayacağız. 9 puan aldık. Buradaki hedeflerimiz aynı şekilde devam ediyor. Bundan sonraki 3 maçı da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ama inşallah tam kadro olarak bu maçlara çıkarız. Her takım için önemli ama özellikle maç içerisine etki etmek, iyi gitmeyen bir şeyi düzeltmek için kulübeden oyuncu getirebilirdik. Bugün bunu sadece sakatlık sonrası yapabildik. O da beni zorladı. Ama bunu da hoca bahane olarak bunu söylüyor diye düşünmeyin. Bugün oynayan oyuncular daha iyisini yapabilirdi. Bunu da kendi içimizde düşünüp bunun analizini doğru bir şekilde yapmamız gerekir" dedi.

"LEMINA, OSIMHEN VE YUNUS'U FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Mario Lemina, Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ü Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirmeye çalışacaklarını ifade eden Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Oyuncuları tam iyileştireceğiz, tekrar oynatmaya başlayacağız, bu sefer de Afrika Kupası'na gidecekler. 4 tane oyuncumuz Afrika Kupası'nda muhtemelen yer alabilir. Büyük ihtimalle kendi sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa maçında bu oyuncularımız olmayacak. Ondan önceki Antalya deplasmanında olacak gibi gözüküyorlar. Dönüşte de tabii ki ne zaman elendiklerine bağlı. Ama bir sonraki Avrupa maçlarına yetişeceklerini düşünüyoruz. Ama bizim için de tabii ki eğer dördü birden giderse doğal anlamda zor olacak. Fenerbahçe maçı kadrosuna gelince. Tabii ki 6 günlük bir süre var burada. Eksik oyuncularımızı özellikle Lemina, Osimhen, Yunus bu oyuncuları oraya yetiştirmeye çalışacağız."

"YUSUF, AĞRILARINDAN DOLAYI ANTRENMANA ÇIKMADIĞI İÇİN BUGÜN KADRODA OLMADI"

Yusuf Demir'in kadroda olmayışının sebebini de açıklayan Okan Buruk, "Yusuf son maç sonrası dizinde ağrılar olduğunu söyledi. Sonraki gün antrenmana çıkmadı zaten. Onunla ilgili de kontrolleri yapılıyor ama ağrılarından dolayı antrenmana da çıkmadığı için bugün kadroda olmadı. Öyle idari olarak bir şey yok. Bir şey de yaşanmadı aslında ama tabi ki bir moral bozukluğu da üzerinde oldu. Bizim de beklentimiz daha çok. Geçen maç sonrası da iyi örnek olarak Kazımcan'ı vermiştik. Birçoğunuz da bunu söyledi. Kendini hazır tuttu, çalıştı. Yani kadroya girse de girmese de. Geçen maçta ilk 11'de yer aldı. Yusuf'un da yapacağı üstüne koymak ve daha çok çalışmak. Tekrardan şans bulmak için en iyisini yapacak. Yusuf'un dediğim gibi sadece bir sakatlığı oldu" diyerek sözlerini noktaladı.