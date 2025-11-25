Selçuk İnan'dan Volkan Demirel açıklaması: "Bir hava yakaladılar"

Kocaelispor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında 28 Kasım Cuma saat 20.00'de Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Körfez temsilcisi, bu maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmalarıyla son buldu. Antrenman öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve futbolculardan Ahmet Oğuz, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

SELÇUK İNAN: VOLKAN HOCANIN DA GELİŞİYLE BERABER BİR HAVA YAKALAMIŞ DURUMDALAR

Gençlerbirliği maçını değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Gençlerbirliği çok dirençli ve güçlü bir takım. Özellikle son haftalarda Volkan hocanın da gelişiyle beraber bir hava yakalamış durumdalar. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Rakiplerimizden biri, dolayısıyla maça iyi hazırlanmamız lazım, iyi mücadele etmemiz lazım. Son birkaç hafta bu mücadeleyi fazlasıyla sahada gösterdiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımız hakkını fazlasıyla verdi ama hepsi geçmişte kaldı. İlk yarının bitmesine 4 maç kaldı. 4 tane çok çok önemli maç. Ben hiçbir zaman bir paket olarak ya da beşli, altılı hâlinde bakmıyorum. Bir tane maç diye bakıyorum. Benim için çok önemli, çok çok zor bir maç. Kendi sahamızda, seyircimizin önünde inşallah kazanan taraf biz oluruz" dedi.

'SERDAR DURSUN'UN MR'I BUGÜN NETLİK KAZANACAK'

Takımdaki sakatlık ve cezalı oyuncuların bulunduğunu söyleyen İnan, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Balogh, bildiğiniz üzere cezalı. Rivas bugün bizimle beraber antrenmanlara başlayacak. Petkovic henüz takımla beraber antrenmanlara çıkamıyor. Tedavisi ve bireysel antrenmanları devam ediyor. Maçtan sonra da zaten sizinle paylaşmıştım. Bu maç da aramızda olmayacak gibi gözüküyor. Onun dışında Serdar Dursun'un MR'ı bugün netlik kazanacak, öğleden sonra belli olur ama ciddi bir şey olacağını zannetmiyorum. Maçta bizimle beraber olacağını düşünüyorum"

AHMET OĞUZ: BENİM HEP BİR STANDARDIM VARDIR

Ahmet Oğuz ise açıklamasında, "Bazen fazla motivasyon sizi iyi de etkileyebilir, kötü de etkileyebilir. Ben kariyerim boyunca hep hırslı bir futbolcu oldum. Yeri geldi takımıma zarar verdim, bunu da biliyorum. Yeri geldi takımıma fayda sağladım. Belki geçen sene dışarıdan baktığınız zaman 'lig seçiyor' ya da 'maç seçiyor' gibi gözüküyor olabilir ama gerçekten öyle değil. Geçen sene de takımıma katkı verdiğimi düşünüyorum. Benim hep bir standardım vardır. Onun altına düşmem ama üstüne de çıkabilirim. Süper Lig'de 7-8 sene oynadım galiba. Bu 9'uncu senem oluyor. Tecrübelerimi sahaya aktarmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELEMİZİ EN ÜST SEVİYEDE GÖSTERECEĞİZ'

Göztepe maçını değerlendiren Oğuz, "Son üç hafta baktığınız zaman gerçekten hem kadro kalitesi hem sıralama olarak üst takımlarla oynadık. Eğer bu döngüyü aşabilirsek hedefler gerçekten farklı olur. Maç maç gidip her maçı kazanmaya oynamak durumundayız. Kim daha çok isterse o kazanacak. Biz her zaman mücadelemizi en üst seviyede göstereceğiz. Bilmiyorum ne kadar taraftar gelir. Ne kadar gelirse o kadar iyi bizim için. Çünkü dediğimiz gibi taraftar her zaman birinci adamımız" şeklinde konuştu.