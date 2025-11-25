Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin kalecisi Ederson PFDK’ye sevk edildi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı. Sevki yapılan isimler arasında Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson da yer aldı.

Tecrübeli kaleci, Rizespor maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Brezilyalı kalecinin Rizespor tribünlerine doğru müstehcen bir hareket yaptığı iddia edilmişti.

Görüntüler, sosyal medyada gündem olmuştu.

İşte sevk maddesindeki açıklama:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

KAVUKCU VE SALLAI DE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle tedbirli, sarı-kırmızılı oyuncu Roland Sallai de kural dışı hareketi gerekçesiyle aynı şekilde kurula gönderildi.

Kurul; Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor, Beşiktaş, Rams Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Göztepe, Kocaelispor, Hesap.com Antalyaspor, Tümosan Konyaspor ile Çaykur Rizespor'u çeşitli nedenlerden disipline sevk etti.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut'un da, sosyal medyada yapmış olduğu futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle tedbirsiz şekilde kurula sevki kararlaştırıldı.