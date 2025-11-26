Ernest Muçi: Trabzonspor’da devam etmek isterim

"ÇOK İYİ BİR AİLE ORTAMI VAR"

"Hep büyük kulüplerde oynadım ve hepsinde büyük beklentiler vardı. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Trabzonspor'da çok iyi bir aile ortamı var; ben de sadece işime odaklanmış durumdayım."

"GELİŞİMDE FATİH TEKKE'NİN ETKİSİ VAR"

"Hocamız buraya geliş sürecimizde çok önemli bir rol üstlenmişti. Kendisi benimle görüşürken bana güvendiğini, inandığını söylemişti. Buraya geliş sürecimde hocamın çok büyük etkisi var. Kendisine teşekkür ediyorum bana inandığı ve güvendiği için.

"BURADA DEVAM ETMEK İSTERİM"

Muçi, Karadeniz devindeki geleceğine ilişkin ise "Trabzonspor'da mutluyum. Burada devam etmek isterim." ifadelerini kullandı.