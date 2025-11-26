Fenerbahçe’de Tedesco rekorla başladı !

Fenerbahçe, Mourinho sonrası göreve getirdiği Tedesco ile olumlu bir reaksiyon gösterdi.

40 yaşındaki teknik adam, kısa sürede aldığı skorlarla ve oynattığı oyunla taraftarın güven ve beğenisini kazanmayı başardı.

Tedesco'lu Fenerbahçe'nin, son 5 maçta alınan galibiyetlerle şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın hemen arkasında 1 puanla bulunuyor. Özellikle Rizespor ve Beşiktaş maçlarında yaptığı değişikliklerle skor olarak geriden gelip kazanması nedeniyle de övgüleri topladı.

GÖZ DOLDURUYOR

Takvim'de yapılan haberde ; Tedesco, ligde çıktığı 10 maçlık süreçte 2.40 puan ortalaması yakalayarak göz doldurdu. Bu etkileyici performansla, eski teknik direktör İsmail Kartal'ın 2.38 puan ortalamalı rekorunu egale ederek yeni rekorun sahibi oldu.

Tedesco, bu istatistikte adını Fenerbahçe tarihinde üst sıralara yazdırdı. Ayrıca yüksek puan ortalamasına sahip olan teknik adamlar ise ; 2.47 puan ortalamasıyla Carlos Alberto Parreira yer alırken, onu Ignac Molnar (2.37), Jose Mourinho (2.32), Christoph Daum (2.29), Jorge Jesus (2.24), Carlos Lazaroni (2.20), Jozef Vengloš (2.19) ve Werner Lorant (2.18) şeklinde sıralanıyor.

BİRLİĞİ SAĞLADI

Ayrıca oyuncuların vücut dilleri ve saha içinde gösterdiği performansta da Tedesco'nun etkisi oldu. Göreve geldiği günden bu yana oluşturduğu aile yapısı, Fenerbahçe'nin skorlarına da bu durumu olumlu şekilde yansıtmayı başardı.