Galatasaray’ın rakibi Monaco’ya Şampiyonlar Ligi’nde şok!

Giriş Tarihi: 26.11.2025 22:47 Son Güncelleme: 26.11.2025 22:52

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Monaco, deplasmanda karşılaştığı Pafos ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco, deplasmanda Pafos ile karşılaştı. Alphamega Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Monaco'nun golleri 5. dakikada Minamino, 26. dakikada ise Balogun'dan geldi. Pafos'un gollerini ise 18. Dakikada David Luiz, 88. dakikada ise Salisu (k.k.) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte iki takımın puanı da 6'ya yükseldi. Bir sonraki maçta Monaco, temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak. Pafos ise Juventus deplasmanına gidecek.

KOPENHAG, KAİRAT ALMATY KARŞISINDA GALİP

20.45 seansında oynanan bir diğer karşılaşmada Kopanhag ile Kairat Almaty karşılaştı. Mücadeleyi Danimarka temsilcisi 3-2 kazandı.

