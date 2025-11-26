Play-off’u geçersek 4. torbadayız!

2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde grubunu İspanya'nın ardında 2. sırada bitiren A Milli Takım, playoff oynamaya hak kazanmıştı. 26 Mart 2026'da Romanya ile karşılaşacak Ay-Yıldızlı ekibimiz, bu engeli aşması halinde 31 Mart'ta Slovakya-Kosova galibiyle kozlarını paylaşacak. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde oynanacak turnuvaya Milliler katılmaya hak kazanırsa, kura çekiminde hangi torbada olacağı da belli oldu. FIFA son kararını verirken sistem değişikliğine gitmedi ve Türkiye, play-off'u geçerse 4. torbada yer alacak. Son maçta sallayıp da yıkamadığımız İspanya ile birlikte güçlü takımlar Arjantin, İngiltere, Fransa, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Almanya, Belçika ve ev sahibi ülkeler 1. torbada. 2026 Dünya Kupası'nda 48 takım mücadele edecek. Bu ekipler, 4'lü gruplar halinde toplam 12 grupta boy gösterecek. Her grubun ilk 2'si ve en iyi 8 üçüncü son 32'ye kalmaya hak kazanacak. Turnuva boyunca toplam 104 maç yapılacak.





1.TORBA

Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya

2.TORBA

Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya

3.TORBA

Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika

4.TORBA

Ürdün, Cape Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda ve Türkiye de dahil playoff'tan gelebilecek 6 takım