Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına 11 eksikle başladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Bordo-mavililer, bu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Karadeniz devinde sakatlığı bulunan 11 ismin son durumu ise belli oldu:

- Okay, Pina, Baniya ve Onuralp: Tedbir amaçlı olarak salonda çalıştı.

- Savic: Tedavi süreci nedeniyle salonda çalışmalarına devam etti.

- Nwakaeme: Bireysel program dahilinde ayrı çalıştı, tedavi süreci sürüyor.

- Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce: Her iki oyuncu da ayrı çalıştı.

- Folcarelli: Sağ uyluk bölgesinde gerilme tespit edildi.

- Erol Can: Bireysel olarak ayrı çalışma gerçekleştirdi.

- Başakşehir maçında sakatlanan Edin Visca ise geçtiğimiz gün ameliyat olmuştu.