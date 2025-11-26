Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına 11 eksikle başladı!
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, zorlu mücadelenin hazırlıklarına start verdi. Bordo-mavili ekipte 11 futbolcu sakatlığı nedeniyle çalışmada yer almadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Bordo-mavililer, bu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Karadeniz devinde sakatlığı bulunan 11 ismin son durumu ise belli oldu:

- Okay, Pina, Baniya ve Onuralp: Tedbir amaçlı olarak salonda çalıştı.

- Savic: Tedavi süreci nedeniyle salonda çalışmalarına devam etti.

- Nwakaeme: Bireysel program dahilinde ayrı çalıştı, tedavi süreci sürüyor.

- Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce: Her iki oyuncu da ayrı çalıştı.

- Folcarelli: Sağ uyluk bölgesinde gerilme tespit edildi.

- Erol Can: Bireysel olarak ayrı çalışma gerçekleştirdi.

- Başakşehir maçında sakatlanan Edin Visca ise geçtiğimiz gün ameliyat olmuştu.

