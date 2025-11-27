Domenico Tedesco: "Bizi yenmek kolay değil"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci hafta maçında konuk ettiği Ferencvaros'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pazartesi günü oynayacakları Galatasaray derbisinin ne kadar önemli olduğunu bildiklerini belirten Domenico Tedesco, "Bugünkü maç bittikten 1 saat sonra odak noktam derbi olacak. Taraftar ve ailemiz için bu derbinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. 2 veya 3 günümüz var çalışmak için. Derbilerde bahaneye yer yoktur. O yüzden çok iştahlı ve taze olacağız" ifadelerini kullandı.

"YİĞİT İLE GURUR DUYUYORUM"

Ferencvaros karşılaşmasında 76 dakika forma giyen Yiğit Efe ile gurur duyduğunun altını çizen 40 yaşındaki teknik adam, "Onun ve bizim için çok mutluyum. Kolay değildir maç ritminiz olmadan böyle maçlara ve forvetlere karşı oynamak. Yiğit ile gurur duyuyorum hem onunla hem de tüm takımımla. Eksik oyuncularımız ve maç içinde sakatlanan oyuncularımızla zor bir takıma karşı oynadık. Özgüvenli oyuncularım kendilerini gösterdiler. Galibiyete de yakındık. Takımım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"HARİKA İŞ ÇIKARTTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Varga'yı savunmanın zor olduğu sorusuna cevap veren Domenico Tedesco şu ifadeleri kullandı:

"Genel olarak iyi savunduğumuzu düşünüyorum. Daha az ikili mücadele kazandı. Harika iş çıkarttığımız düşünüyorum. Ben oyuncularıma 'Varga'ya karşı 2'li mücadeleyi kazanamayacağınızı düşünürseniz geri çekilin' demiştim. Dünde belirttiğim gibi bazı pozisyonları savunmak zordur."

"OYUNCULARIN EKSİKLİKLERİ TAKIMI ETKİLİYOR"

Kadronun eksikliğinin takımı etkilediğini de söyleyen Tedesco, "Oyuncuların eksiklikleri takımı etkiliyor. Bugün iyi telafi ettik. Bahaneleri konuşmuyorum ama bazı şeyler bariz olunca da her şey ortadadır. Fred, İsmail gibi oyuncuların yokluğu belliydi. Tüm kadroya güveniyorum. Ben ve ekibim oyunculardan en iyisini bulmaya çalışıyoruz. Pozisyon değiştiren oyuncularım hiçbir fark yokmuş gibi oynadılar. Bizi yenmek kolay değil. Bu kolay değil. Daha iyi yapacağımız şeyler de var. Biz mutluyuz. Avrupa zordur. Belirttiğim gibi Avrupa maçları zor oluyor. Bugünkü maçı kazanabilirdik. Bu da bizi hedefimize yaklaştırırdı. Ama bu futbol ve bu durumu kabul etmeniz lazım" ifadelerini kullandı.

"NESYRİ'NİN GÖSTERDİĞİ OYUNDAN MUTLUYUM"

Nesyri'nin performansını da değerlendiren İtalyan teknik direktör, "Nesri gol kaçırdı. Futbol duygu oyunudur. Bu yüzden seviyoruz. Son maçta oynamadı çünkü milli maçından gelmişti. Son maçlarda oyuna girince iyi oyun sergiledi. Bugünde iyiydi. Forvetlere bakınca en iyisi de o. Arkaya koşuları önemli. Elimdeki 3 oyuncuya bakınca Talisca sahte 9 gibi. Nesyri ise koşucu diyeceğim bir oyuncu. Bakınca 3 oyuncum da farklı. Nesyri'nin gösterdiği oyundan mutluyum" diye konuştu.

"GALİBİYETE YAKIN OLAN TARAF BİZDİK"

Bu maçın bir avantaj olduğunun da altını çizen çalıştırıcı, "Bence avantaj. Maçın nasıl bittiği de önemli. Kazanmak istiyorduk ama önemli olan takımın reaksiyonu. 1-0 geriye düşünce fiziksel olarak güçlü hale geldiler. Maç planımıza sahip çıktık enerjimizi ve inancımızı kaybetmedik. Galibiyete yakın olan taraf bizdik. Bu şekilde bu maçı tecrübe etmek iyi bir duyduydu" diyerek sözlerini noktaladı.