Ferencvaros Teknik Direktörü Robbie Keane: "Fenerbahçe inanılmaz bir takım"

Ferencvaros Teknik Direktörü Robbie Keane, 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe maçının ardından Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Keane, takımını sahaya beraberlik için değil, kazanmak için sürdüğünün altını çizdi.

"OYUNCULARIMDAN ÇOK MEMNUNUM"

Beraberliğin kendi felsefesine uymadığının altını çizen Keane, "İlk yarıda gol bulmak için bazı olanaklarımız vardı. Ancak bu taraftarların önünde, bu sahada kazanmak gerçekten çok zor. Oyuncularımdan çok memnunum. Takımım çok güzel bir performans gösterdi." diye konuştu.

"FENERBAHÇE İNANILMAZ BİR TAKIM"

Gelecekte Süper Lig'de teknik adamlık yapmak isteyip istemediği yönündeki soruyu yanıtlayan Robbie Keane, şunları söyledi:

"Öncelikle teşekkürler. Fenerbahçe inanılmaz bir takım. Yedek bekleyen Duran belki de 60 milyon avro. İki takım arasında çok büyük bir bütçe farkı var. Bunu oyuncularıma söyledim ama onlara 11'e 11 oynayacağımızı, sadece buna odaklanmalarını söyledim. Taraftarlar bana çok saygı gösterdi. Bazıları benden fotoğraf istedi. Ben şimdilik Ferencvaros'ta olduğum için çok mutluyum."