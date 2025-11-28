Barış sağ bek!

US Gilloise karşısında 12 oyuncu kullanabilen Galatasaray'da sakat ve cezalıların çokluğu dikkat çekiyor. Singo ve Berkan sakatlıkları; Sallai, Eren ve Metehan da cezaları nedeniyle Fenerbahçe sınavında yok. Osimhen başta olmak üzere Lemina, Yunus, Kaan ve Jakobs'un tedavileri ise devam ediyor. Sağlık heyeti, durumları belirsizliğini koruyan bu 5 oyuncuyu derbiye yetiştirmek için alarma geçti.

Teknik heyet, Fenerbahçe planlamasını Osimhen, Lemina ve Kaan'dan gelecek haberlere göre yapacak. Okan Buruk özellikle Osimhen'in derbiye kadar hazır olmasını istiyor. US Gilloise maçında riske edilmeyen Lemina'nın diğer sakat oyunculara göre durumu iyi gözüküyor. Kaan Ayhan yetişmezse, sağ beke Barış Alper'in geçme ihtimali söz konusu.





KADIKÖY'E DEV PRİM

Dört gün içinde ligde Gençlerbirliği ve Şampiyonlar Ligi'nde US Gilloise ile karşılaşan Galatasaray'da yorulan oyunculara 1 gün izin verildi. Dün dinlenen sarı-kırmızılı takım, bugün Kemerburgaz'da toplanarak Fenerbahçe hazırlıklarına başlayacak. Teknik heyet, derbiye özel oyuncuları kampa almayı düşünmüyor. Yönetim ise Devler Ligi'nde takıma dağıttığı 1 milyon Euro (49.1 milyon TL) galibiyet primini Kadıköy'deki dev maç için de belirleyip destek mesajı verdi.

STOPERE NİNO İDDİASI

İspanyol basınından Galatasaray'a transfer iddiası geldi. Fichajes'in haberine göre, G.Saray, ara transferde Zenit forması giyen Brezilyalı stoper Nino için masaya oturacak. Kulübü ile 2028'e kadar kontratı bulunan ve piyasa değeri 6.5 milyon Euro gösterilen oyuncuya Cimbom'un 15 milyon Euro önereceği iddia edildi.

SALLAİ İÇİN ASLAN TAHKİM'E GİDECEK

Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'a bir kötü haber de PFDK'dan geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gençlerbirliği karşılaşmasında rakip oyuncuya yönelik yaptığı ciddi faul nedeniyle direkt kırmızı kart gören Macar kanat oyuncusu Roland Sallai'yi 2 maçla cezalandırdı. Tahkim Kurulu'na başvuru yapacak olan sarı-kırmızılılar cezanın düşürülmesini isteyecek.