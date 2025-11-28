Derbide iştahlı ve taze olacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ferencvaros karşısında alınan beraberliği takımdaki eksiklere bağladı. İtalyan çalıştırıcı, "Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Zor şartlarda oynadık. 1-0'dan sonra böyle bir takıma karşı 1-1'i bulmak kolay değil ama tabii ki, seyircimizin önünde sahadan galibiyetle ayrılmak isterdim. Sadece ben yokum, yedek kulübesinde Zeki, Umberto, Max da bana çok yardım ediyor. Saha kenarında ben duygusal olabiliyorum, değişiklikleri onlar düşünüyor. Bu nedenle onlara minnettarım" dedi. Yiğit Efe'yi performansından dolayı kutlayan Tedesco, G.Saray derbiyle ilgili olarak da şunları söyledi: ''Hem biz, hem ailelerimiz hem de taraftar için çok önemli. Bazı oyuncularımız geri dönecek. Rakibimize göre hazırlanmak için daha az vaktimiz olacak ama derbilerde mazeretlere, bahanelere yer yoktur. İştahlı, taze ve yüzde yüz hazır olacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

YİĞİT EFE'YE NAZAR DEĞDİ

YIĞIT Efe Demir, sarı-lacivertli formayı ilk kez bir resmi maçta 11'de giydi. Başarılı bir performans sergileyen 21 yaşındaki futbolcu, sakatlanınca 76'da oyundan çıktı. Eksiklerin çokluğu nedeniyle altyapıdan Kamil Efe Üregen ve Haydar Karataş (17) maç kadrosunda yer aldı.

ODAMDAN ÇIKMADIM

Sakatlanana kadar sahanın en iyilerinden birisi olan Yiğit Efe, "5-6 aydır bugünü bekliyordum. Hocamızın güvenini boşa çıkartmamaya çalıştım. İyi konsantre olmak için kampta kaldım, odamdan bile çıkmadım" ifadelerini kullandı.