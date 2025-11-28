Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyaspor'da iki yönetici istifa etti!
Giriş Tarihi: 28.11.2025 23:45

TÜMOSAN Konyaspor, yönetim kurulu üyeleri Celalettin Hakan Katırcı ve Remzi Mert Selek'in görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Konyaspor’da iki yönetici istifa etti!

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da iki yönetici görevinden istifa etti.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz yönetim kurulu üyelerimizden sayın Celalettin Hakan Katırcı ve sayın Remzi Mert Selek, gördükleri lüzum üzerine yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etmişlerdir. Kulübümüze vermiş oldukları emek ve katkılar için kendilerine teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz."

