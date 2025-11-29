Benfica’dan Rafa Silva açıklaması!

Beşiktaş'ta 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinden bu yana ağrılarını gerekçe göstererek antrenmanlara ve maçlara çıkmayan Rafa Silva'nın takımdan ayrılma isteği devam ediyor.

Portekizli yıldızın eski takımı Benfica'ya geri dönebileceği iddiaları ise Portekiz basınında gündem oldu.

Bu gelişmeler üzerine, Benfica Başkanı Manuel Rui Costa'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Nacional ile oynayacakları karşılaşma öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rui Costa, Rafa Silva iddialarına kesin bir dille karşılık verdi.

"RAFA SILVA BEŞİKTAŞ'IN OYUNCUSU"

Bir gazetecinin, "Rafa Silva'nın Benfica'ya dönebileceği söyleniyor. Taraftara bir Noel hediyeniz olacak mı?" sorusuna tecrübeli başkan şu sözlerle yanıt verdi:

"Rafa Silva, Beşiktaş'ın oyuncusu. Benfica oyuncusu değil. Bu yüzden şu anda bunu konuşmanın bir anlamı yok. Noel hediyesi vermesi gerekenler ise şu an burada olan ve yıl sonuna kadar oynayacağımız maçları kazanmak için çalışan mevcut oyuncularımızdır."