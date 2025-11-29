Derbide kartlar havada uçuşuyor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takımın 52'si Süper Lig, 8'i Türkiye Kupası, 4'ü Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 65 randevusunda hakemler, 50 kırmızı, 395 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 65 maçta sarı-lacivertli futbolcular 27, sarı-kırmızılı oyuncular da 23 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda ikişer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista, Bülent Korkmaz, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz ise birer kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Fred ise birer kez gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

KUPADAKİ SON DERBİDE 4 KIRMIZI KART ÇIKTI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçen sezon oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde 4 kırmızı kart çıktı.

Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'den Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'dan ise Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz oyun dışında kaldı.

Söz konusu maçta Fenerbahçe'den 5, Galatasaray'dan ise 4 oyuncu da sarı kartla cezalandırıldı.

SON 10 DERBİDE KART RAPORU

Sarı-lacivertliler, iki takım arasında ligdeki son 10 maçta rakibine göre daha fazla kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonundan başlayan dönemde oynanan son 10 maçta 4 kırmızı, 32 sarı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray'a ise aynı süreçte kırmızı kart çıkmazken, 45 sarı kart gösterildi.