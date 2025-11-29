Trabzonspor ile Konyaspor 49. randevuda

Trabzonspor Süper Lig'in 14'üncü haftasında bugün Konyaspor'u konuk edecek. Papara Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçta hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Trabzonspor, 28 puan toplayarak 3'üncü sırada zirve takibini sürdürürken, konuk ekip Konyaspor 15 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 48'i Süper Lig, 10'u 2'inci Lig ve 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 64 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 30, Konyaspor'un 15 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2024-25 sezonunun ikinci yarısında Konya'da oynadıkları son maç ev sahibi takımın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.