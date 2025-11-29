TRABZONSPOR KONYASPOR CANLI | Trabzonspor, Tümosan Konyaspor’u konuk ediyor! Fatih Tekke’nin 11’i belli oldu...

Süper Lig'de, lider Galatasaray'ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde 28 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
İki takım arasında Trabzon'da oynanan 24 maçta bordo-mavililer, 16 galibiyet elde etmeyi başardı. 6 maçı konuk takım kazanırken 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
İŞTE 11'LER
Trabzonspor: Onana, Batagov, Okay, Mustafa, Pina, Oulai, Zubkov, Bouchouari, Muci, Olaigbe, Onuachu
Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Utku, Guilherme, Jin-ho Jo, Melih, Morten, Bardhi, Muleka, Umut
NOTLAR
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Visca, Savic ve Folcarelli kadroda yer almayacak.