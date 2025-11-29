Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TRABZONSPOR KONYASPOR CANLI | Trabzonspor, Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor! Fatih Tekke'nin 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 29.11.2025 19:00 Son Güncelleme: 29.11.2025 19:06

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Mücadele öncesinde teknik direktör Fatih Tekke'nin sahaya süreceği 11 belli oldu. Müsabakanın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

Süper Lig'de, lider Galatasaray'ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde 28 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 24 maçta bordo-mavililer, 16 galibiyet elde etmeyi başardı. 6 maçı konuk takım kazanırken 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İŞTE 11'LER

Trabzonspor: Onana, Batagov, Okay, Mustafa, Pina, Oulai, Zubkov, Bouchouari, Muci, Olaigbe, Onuachu

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Utku, Guilherme, Jin-ho Jo, Melih, Morten, Bardhi, Muleka, Umut

NOTLAR

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Visca, Savic ve Folcarelli kadroda yer almayacak.

