Trendyol 1. Lig: Erzurumspor sahasında 4 golle güldü

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Ozan Ergün, Hüseyin Kıvanç Durmaz, İbrahim Ethem Potuk
Erzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu (Dk. 83 Ali Ülgen) Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Guram, Baiye (Dk. 83 Eren Kabak), Sefa Akgün, Crociata, Benhur Keser (Dk. 76 Yakup Kırtay), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 86 Salih Sarıkaya), Eren Tozlu (Dk. 82 Sylla)
İstanbulspor: İsa Doğan, Duran Şahin (Dk. 78 Ömer Faruk Duymaz), Duhaney, Emrecan Uzunhan, İzzet Erdal (Dk. 59 Demir Mermerci), Yunus Bahadır, Modestas Vorobjovas, Vefa Temel ( Dk. 46 İsa Dayaklı), Loshaj, Emir Kaan Gültekin (Dk. 66 Mamadou), Krstovski (Dk. 66 Sambissa)
Goller: Dk. 45 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 53 ve Dk. 69 Eren Tozlu, Dk. 90+2 Amar Gerxhaliu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 57 Benhur Keser, Dk. 86 Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor FK)