Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol 1. Lig: Erzurumspor sahasında 4 golle güldü
Giriş Tarihi: 29.11.2025 16:12 Son Güncelleme: 29.11.2025 16:22

Trendyol 1. Lig: Erzurumspor sahasında 4 golle güldü

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK, sahasında İstanbulspor'u 4 - 0 mağlup etti.

AA
Trendyol 1. Lig: Erzurumspor sahasında 4 golle güldü
Erzurumspor FK,, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4 -0'lık skorla geçti.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ozan Ergün, Hüseyin Kıvanç Durmaz, İbrahim Ethem Potuk

Erzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu (Dk. 83 Ali Ülgen) Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Guram, Baiye (Dk. 83 Eren Kabak), Sefa Akgün, Crociata, Benhur Keser (Dk. 76 Yakup Kırtay), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 86 Salih Sarıkaya), Eren Tozlu (Dk. 82 Sylla)

İstanbulspor: İsa Doğan, Duran Şahin (Dk. 78 Ömer Faruk Duymaz), Duhaney, Emrecan Uzunhan, İzzet Erdal (Dk. 59 Demir Mermerci), Yunus Bahadır, Modestas Vorobjovas, Vefa Temel ( Dk. 46 İsa Dayaklı), Loshaj, Emir Kaan Gültekin (Dk. 66 Mamadou), Krstovski (Dk. 66 Sambissa)

Goller: Dk. 45 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 53 ve Dk. 69 Eren Tozlu, Dk. 90+2 Amar Gerxhaliu (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 57 Benhur Keser, Dk. 86 Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor FK)

ARKADAŞINA GÖNDER
Trendyol 1. Lig: Erzurumspor sahasında 4 golle güldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz