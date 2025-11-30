Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 KASIM 2025 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 30.11.2025 09:15

Bugün birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor. Süper Lig başta olmak üzere Avrupa’nın 5 büyük liginde karşılaşmalar oynanacak. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte hem Süper Lig hem de Avrupa’nın 5 büyük liginde oynanacak maçlar

Süper Lig'de bugün Antalyaspor ile Göztepe, Fatih Karagümrük ile de Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Öte yandan Avrupa'nın 5 büyük liginde de birbirinden önemli mücadeleler oynanacak.

TRENDYOL SÜPER LİG

17:00 | Antalyaspor - Göztepe

20:00 | Fatih Karagümrük - Beşiktaş

TRENDYOL 1. LİG

13:30 | Sarıyer - Bandırmaspor

13:30 | Sivasspor - Boluspor

16:00 | Bodrum FK - Çorum FK

ALMANYA BUNDESLIGA

17:30 | Hamburg - Stuttgard

19:30 | Frankfurt - Wolfsburg

21:30 | Freiburg - Mainz

İSPANYA LA LIGA

16:00 | Real Sociedad - Villarreal

18:15 | Sevilla - Real Betis

20:30 | Celta Vigo - Espanyol

23:00 | Girona - Real Madrid

İTALYA SERIE A

14:30 | Lecce - Torino

17:00 | Pisa - Inter

20:00 | Atalanta - Fiorentina

22:45 | Roma - Napoli

İNGİLTERE PREMIER LİG

15:00 | Crystal Palace - Man. United

17:05 | Aston Villa - Wolverhampton

17:05 | Not. Forest - Brighton

17:05 | Westham - Liverpool

19:30 | Chelsea - Arsenal

