BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 KASIM 2025 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de bugün Antalyaspor ile Göztepe, Fatih Karagümrük ile de Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Öte yandan Avrupa'nın 5 büyük liginde de birbirinden önemli mücadeleler oynanacak. Kritik karşılaşmalar öncesi mücadelelerin yayın kanalı merak ediliyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?