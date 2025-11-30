Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çaykur Rizespor'da teknik direktör adayları ortaya çıktı!
Çaykur Rizespor'da teknik direktör adayları ortaya çıktı!

İlhan Palut ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor’un yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusuydu. Karadeniz ekibinde öne çıkan adaylar belli oldu.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Bu yenilgi, ayrılığı da beraberinde getirdi.

Karadeniz ekibinde teknik direktör İlhan Palut, canlı yayında görevini bıraktığını açıkladı. "Bu takımın yeni bir nefese ihtiyacı var" diyen deneyimli hoca, "Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu ayrılığın ardından Karadeniz ekibinde göreve getirilecek isim ise merak konusu haline geldi.

İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Çaykur Rizespor'da yeni teknik direktör için öne çıkan adayların Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı olduğu ortaya çıktı.

Deneyimli isimlerle görüşmelerini sürdüren Rizespor'un kısa süre içinde yeni teknik adamını açıklaması bekleniyor.

62 yaşındaki Abdullah Avcı son olarak Trabzonspor'u çalıştırırken, 45 yaşındaki Emre Belözoğlu, ekim ayında Antalyaspor ile yollarını ayırmıştı.

