Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Chobani Stadı'nda oynanacak derbide Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson, Galatasaray'ın kalesinde ise Uğurcan Çakır'ın görev yapması bekleniyor.

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, topladığı 31 puanla Galatasaray'ın ardından 14. haftaya ikinci sırada girdi. Sarı-lacivertliler, oynadığı 13 lig karşılaşmasında 12 gol yedi.

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada topladığı 32 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise kalesinde sadece 8 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunuyor.

FENERBAHÇELİ EDERSON, BU SEZON 5 MAÇTA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un, derbide kaleyi devralması bekleniyor.

Ederson, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 Süper Lig ve 5 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 12 kez topu filelerinden çıkaran Brezilyalı kaleci, 5 maçta da kalesinde gole izin vermedi.

İRFAN CAN, BU SEZON 6 KARŞILAŞMADA GÖREV ALDI

Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat, bu sezon 6 resmi maça çıktı.

Fenerbahçe formasıyla sezon başından beri üçer kez UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig maçına çıkan İrfan Can, bu karşılaşmalarda sadece 2 kez kalesini gole kapatabildi. İrfan Can, bu sezon toplamda 7 gol yedi.

GALATASARAY KALESİ UĞURCAN'A YAKIN

Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın kalesini Uğurcan Çakır'ın koruması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon 8 Süper Lig ve 5 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan milli file bekçisi, söz konusu karşılaşmaların 5'inde kalesini gole kapatırken, 12 gole de engel olamadı.

Uğurcan Çakır, bu sezonun ilk 4 maçında Trabzonspor'un kalesinde görev yaptığı periyotta 3 kez kalesinde gole izin vermezken, 1 kez de topu ağlarında gördü.

GÜNAY, 5 MAÇIN 3'ÜNDE KALESİNİ GOLE KAPADI

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, bu sezon toplamda 5 lig maçında görev aldı.

Günay, ligin ilk 4 haftasındaki maçlarda ve son oynanan Gençlerbirliği müsabakasında kaleyi devraldı. Bu 5 maçın üçünde kalesini gole kapatan Günay, diğer 2 mücadelede ise 3 gol yedi.