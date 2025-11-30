Olay adam Caner’e 3. kırmızı kart!

1. Lig'de Sakaryaspor, evinde Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 13. dakikasında Barış Ekinciler'in penaltı golüyle İstanbul ekibi öne geçti. 83'de Zwolinski, Sakaryaspor'a 1 puanı getiren golü kaydetti. Yeşilsiyahlı takımda37 yaşındaki futbolcunun Sakaryaspor kariyeri olaylarla dolu. 8 karşılaşmada 3 kırmızı kart gören Caner Erkin, takım arkadaşına tokat attığı için 2 hafta da kadro dışı kalmıştı. Oyuncunun 2 de asisti bulunuyor.