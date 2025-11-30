Sergen Yalçın’dan istifa ve Rafa Silva sözleri!





"HER ŞEYİN, HAKKIMDA KONUŞULANLARIN FARKINDAYIM"

Sergen Yalçın, transfer dönemine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi vererek, "Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz. Yazılan haberlerin hepsi yalan. Bunların ne amaçla yazıldığını biliyorum ama cevap vermeyeceğin. Çıkan isimler de yalan. Benim ağzımdan yapılan açıklamalar yalan, kimseye açıklama yapmadım. Taraftarımız bunlara inanmasın. Gerçek Beşiktaş taraftarına diyorum, Twitter'daki dümencilere demiyorum. Biz görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Başkanımız da bize destek olmaya çalışıyor. Yeni komite kurduk, Avrupa'nın dört bir yanında çalışıyoruz, oyuncu belirlemeye çalışıyoruz. Artık hata yapma lüksümüz yok transferde. Ben de her şeyin, hakkımda konuşulanların farkındayım. Kimse sevinmesin, görevi bırakmayacağım, buradayım. Sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesin, buradayım. Ben de yönetim de oyuncular da hepimiz buradayız. Zamanı gelince neler yapabileceğimizi göstereceğiz. Beşiktaş takımı bu süre zarfında çok iyi yerlere gelecek. Taraftar hiç merak etmesin ama gerçek, stada gelen Beşiktaş taraftarından bahsediyorum" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada kaos ortamı oluşturulmaya çalışıldığına da vurgu yapan 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Beşiktaş taraftarı değil, bunlara gerçek Beşiktaş taraftarı meyil vermesin. Taraftarımız başkanına, oyuncusuna sahip çıksın" diye konuştu.



"RAFA SILVA'NIN CANI ANTRENMANA ÇIKMAK İSTERSE BİZ ORADAYIZ"

Yalçın, Rafa Silva'nın bireysel antrenman yaptığını dile getirerek, "Canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız. Kendisi oynamak istemiyor. Konunun bizimle akalası yok. Bir gün tekrar futbol oynamayı düşünür, canı isterse buyursun gelsin" değerlendirmesinde bulundu.